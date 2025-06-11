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15:26, 11 июня 2025Россия

Четыре десятка человек отравились в российском детском лагере

В Омской области в лагере «Орленок» 40 человек пострадали от отравления
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Омской области в детском лагере «Орленок» от отравления пострадали 40 человек. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Всего в лагере с симптомами отравления были 40 человек, 11 из них — у кого была еще температура — были госпитализированы. Остальных оставили на амбулаторном лечении», — сообщил собеседник агентства.

Других данных о ситуации он не привел. Об отравлении детей в лагере стало известно 7 июня. Недомогание, как уточнялось, почувствовали дети в возрасте от 7 до 14 лет, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Похожая ситуация произошла в Пермском крае, где в конце мая в санатории «Орленок» выявили острую кишечную инфекцию. Управление Роспотребнадзора тогда начало проверку.

ЖЗЛ
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