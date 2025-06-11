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07:52, 11 июня 2025Россия

В российском регионе вертолет сбил три украинских дрона

Вертолет уничтожил три вражеских беспилотника ВСУ в Воронежской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

MOD Russia / Globallookpress

В небе над Воронежской областью вертолет сбил три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Воздушный бой запечатлели очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что вертолет совершил маневр и выпустил несколько ракет для поражения прорвавшихся дронов. По словам аналитика, экипаж специально выждал и отпустил от себя дроны противника, чтобы сбить их вдали от гражданских объектов.

Ранее сообщалось, что российские военные испытали FPV-дрон с дробовиком для перехвата беспилотников противника, в том числе и для уничтожения дронов самолетного типа.

Вот это да!
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