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20:30, 11 июня 2025Ценности

В сети восхитились внешностью экс-жены Галустяна в откровенном образе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriagalustyan

Экс-жена шоумена Михаила Галустяна Виктория снялась в откровенном образе и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 130 тысяч подписчиков.

39-летняя избранница знаменитости позировала на размещенных снимках в черном мини-платье, которое подчеркивало ее фигуру, с маленькой коричневой сумкой в руках. При этом Галустян распустила волосы и нанесла мейкап в нейтральных оттенках.

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Поклонники оценили внешний вид бывшей супруги шоумена в комментариях под постом. «Красотка. Миша многое потерял», «Вау», «Прекрасная женщина», «Роскошная», «Какая красавица», «Цветущая и очень красивая», «Куколка», «Очень эффектная женщина», «Потрясающе выглядите», — написали они.

В феврале жена Галустяна показала фигуру в купальнике. Так, она предстала в слитном плавательном костюме.

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