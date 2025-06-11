В сети восхитились внешностью экс-жены Галустяна в откровенном образе

Экс-жена шоумена Михаила Галустяна Виктория снялась в откровенном образе и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 130 тысяч подписчиков.

39-летняя избранница знаменитости позировала на размещенных снимках в черном мини-платье, которое подчеркивало ее фигуру, с маленькой коричневой сумкой в руках. При этом Галустян распустила волосы и нанесла мейкап в нейтральных оттенках.

Поклонники оценили внешний вид бывшей супруги шоумена в комментариях под постом. «Красотка. Миша многое потерял», «Вау», «Прекрасная женщина», «Роскошная», «Какая красавица», «Цветущая и очень красивая», «Куколка», «Очень эффектная женщина», «Потрясающе выглядите», — написали они.

В феврале жена Галустяна показала фигуру в купальнике. Так, она предстала в слитном плавательном костюме.