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00:35, 11 июня 2025Бывший СССР

В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот о судьбе бойцов ВСУ и их союзников

В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот про ВСУ и их союзников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот про бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их союзников. Он размещен в Telegram-канале батальона «Питерского».

«Едут в одном грузовике солдат ВСУ, нацист из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), американский морпех, грузинский доброволец, французский наемник и английский военный инструктор. А за рулем — водитель рефрижератора», — написано на изображении в сообщении. «Реалии нынешних времен» — указано под картинкой.

В шутке обыгрывается новость о добровольной передаче тел Россией шести тысяч опознанных бойцов ВСУ украинской стороне. Представители Киева отказались забирать останки, и они продолжают лежать в фурах-рефрижераторах на границе.

Вот это да!
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