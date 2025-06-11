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14:40, 11 июня 2025Наука и техника

В США заметили «таинственную» ракетную установку

TWZ: В США заметили «таинственную» контейнерную установку для ракет HIMARS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Контейнерную пусковую установку неизвестной модификации заметили на военной базе в США. «Таинственное» изделие может использовать реактивные снаряды и ракеты, которые входят в арсенал реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS, пишет TWZ.

Установку заметили на ролике, демонстрирующем визит президента США Дональда Трампа на базу Форт-Брэгг в Северной Каролине. Для Трампа, в частности, провели пуск ракет. «Для стрельбы этими снарядами использовалась отдельная пусковая установка, тип которой пока не ясен», — говорится в материале.

Установка находится в контейнере с откидывающейся крышей. Он может вместить два стандартных пакета с шестью реактивными снарядами, одной баллистической ракетой ATACMS или двумя ракетами Precision Strike Missile (PrSM). Дальность базовой версии PrSM составляет 500 километров. В дальнейшем ее планируют увеличить до 1000 километров. Также в США разрабатывают противокорабельный вариант ракеты.

Отмечается, что контейнерную пусковую установку можно поставить на полуприцеп или палубу корабля. Использование стандартного контейнера позволит замаскировать оружие от разведывательных систем противника.

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