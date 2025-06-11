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11:45, 11 июня 2025Мир

В Техасе на фоне протестов задействуют Нацгвардию

Губернатор Техаса сообщил, что в штате будут развернуты подразделения Нацгвардии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в США

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Подразделения Национальной гвардии будут развернуты в Техасе на фоне массовых протестов. Об этом сообщил в соцсети X губернатор штата Грег Эбботт.

«Национальная гвардия Техаса будет развернута по всему штату для обеспечения спокойствия и правопорядка. (...) Нацгвардия будет использовать все инструменты и средства, чтобы помочь правоохранительным органам поддерживать порядок», — написал он.

Губернатор отметил, что мирные протесты являются законными, однако нанесение ущерба чужому имуществу будет считаться преступлением, которое влечет за собой арест.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что протесты против депортации нелегальных мигрантов организованы профессионалами и кем-то финансируются. По его словам, происходящее представляет собой атаку «мятежников» на мир, общественный порядок и национальный суверенитет Соединенных Штатов.

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