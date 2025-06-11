Виктория Боня примерила накладки с пирсингом на грудь для видео

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.
45-летняя знаменитость предстала перед камерой, позируя на открытом балконе в прозрачной серой водолазке, которая облегала ее тело. При этом инфлюэнсерша также примерила круглые силиконовые накладки на грудь с имитацией пирсинга и продемонстрировала бюст крупным планом.
«Девочки, смотрите, какое ноу-хау», — обратилась к зрительницам автор поста.
Ранее в июне Виктория Боня показала фигуру в платье 13-летней дочери за 1,6 тысячи рублей.