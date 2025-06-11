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21:34, 11 июня 2025Бывший СССР

Военкор прокомментировал обмен телами между РФ и Украиной словами «ошеломляющая пропорция»

Военкор Коц: Украина имела возможность немедленно вернуть своих граждан
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В рамках обмена телами погибших Россия получила 27 тел, а Украина вернула 1212 тел. Такая «ошеломляющая пропорция» и объясняет затянувшуюся и неловкую заминку в процессе обмена, подчеркнул военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Несколько дней рефрижераторы с 1212 замороженными трупами неприкаянным "грузом 200" стояли на границе. И в Киеве не могли внятно объяснить, почему Украина не забирает своих павших», — отметил он.

Коц уточнил, что у украинских властей была возможность немедленно и без предварительных договоренностей вернуть своих граждан, открыв «калитку на границе». Однако подобная мера нанесла бы серьезный ущерб имиджу власти, заявил военкор — поэтому в офисе президента Украины Владимира Зеленского искали способ провести обмен пленными, минимизируя репутационные риски.

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