Врач раскрыл причины повышенного риска рассеянного склероза

Невролог Симанив: Вирус Эпштейна-Барр повышает риск рассеянного склероза

Однозначно предсказать развитие рассеянного склероза — аутоиммунного заболевания, которое поражает нервную систему, — невозможно, однако некоторые люди находятся в зоне повышенного риска, заявил кандидат медицинских наук, врач-невролог, эксперт фонда здоровья мозга ФРОНТМЕД Тарас Симанив. Причины этого заболевания он раскрыл «Ленте.ру».

Одним из главных факторов риска врач назвал генетическую предрасположенность. «Рассеянный склероз не является наследственным заболеванием и напрямую от матери к ребенку не передается. Тем не менее вероятность заболеть им выше у людей, у которых в семье есть родственники с подобным диагнозом», — предупредил он.

Также, по словам невролога, фактором риска являются вирусные инфекции, прежде всего вирус Эпштейна-Барр. Кроме того, в группе повышенного риска находятся курильщики, отметил Симанив.

Есть определенная тенденция, что с резким развитием болезни может быть ассоциирован дефицит витамина D. Отчасти это подтверждается тем, что распространенность рассеянного склероза выше в северных странах. В нашей стране в северных регионах, распространенность тоже несколько выше, чем в среднем по России Тарас Симанив невролог, кандидат медицинских наук

Ранее 43-летняя модель Кэрол Рибейро призналась, что медики диагностировали у нее рассеянный склероз, который изначально она приняла за стресс и менопаузу. Несколько лет назад бразильянка стала чувствовать жар, неконтролируемую тревогу и ощущение покалывания в левой руке, как будто она на ней долго спала.