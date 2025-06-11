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15:36, 11 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыл причины повышенного риска рассеянного склероза

Невролог Симанив: Вирус Эпштейна-Барр повышает риск рассеянного склероза
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Однозначно предсказать развитие рассеянного склероза — аутоиммунного заболевания, которое поражает нервную систему, — невозможно, однако некоторые люди находятся в зоне повышенного риска, заявил кандидат медицинских наук, врач-невролог, эксперт фонда здоровья мозга ФРОНТМЕД Тарас Симанив. Причины этого заболевания он раскрыл «Ленте.ру».

Одним из главных факторов риска врач назвал генетическую предрасположенность. «Рассеянный склероз не является наследственным заболеванием и напрямую от матери к ребенку не передается. Тем не менее вероятность заболеть им выше у людей, у которых в семье есть родственники с подобным диагнозом», — предупредил он.

Также, по словам невролога, фактором риска являются вирусные инфекции, прежде всего вирус Эпштейна-Барр. Кроме того, в группе повышенного риска находятся курильщики, отметил Симанив.

Есть определенная тенденция, что с резким развитием болезни может быть ассоциирован дефицит витамина D. Отчасти это подтверждается тем, что распространенность рассеянного склероза выше в северных странах. В нашей стране в северных регионах, распространенность тоже несколько выше, чем в среднем по России

Тарас Симанивневролог, кандидат медицинских наук
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