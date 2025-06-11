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10:58, 11 июня 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ в Малой Токмачке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные уничтожили в Запорожской области пункт массового запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Малой Токмачке точным попаданием уничтожен вражеский пункт массового запуска FPV-дронов. Уничтожены как операторы, так и устройства управления с дронами», — уточнил Рогов.

Утром 11 июня стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России разгромили подразделение ВСУ «Вавилон». Оно участвовало в боях на южнодонецком направлении.

Также сообщалось о приближении армии России к Северску в Донецкой народной республике (ДНР). Расстояние от позиций российских военных до города составляет около четырех километров.

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