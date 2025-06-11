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13:37, 11 июня 2025Бывший СССР

ВСУ начали переделывать гражданские самолеты в перехватчики дронов

Нардеп Камельчук: ВСУ переделывают гражданские самолеты в перехватчики дронов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Из-за нехватки истребителей Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переделывать гражданские самолеты в перехватчики дронов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале «Новости.live».

«Устанавливают туда пулеметы и летают [за дронами]. Нормальная ли это история для воюющей страны? Я думаю, что ненормальная», — заявил нардеп.

Он добавил, что проблема нехватки истребителей особенно обострилась из-за того, что в результате ударов на Украине уже было уничтожено более 80 процентов объектов тепловой электрогенерации.

Ранее в ВСУ признали превосходство российских истребителей над F-16. По словам представителя украинских воздушных сил Юрия Игната, у России есть самолеты, которые лучше распознают цели, и ракеты, которые стреляют дальше.

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