Нардеп Камельчук: ВСУ переделывают гражданские самолеты в перехватчики дронов

Из-за нехватки истребителей Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переделывать гражданские самолеты в перехватчики дронов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале «Новости.live».

«Устанавливают туда пулеметы и летают [за дронами]. Нормальная ли это история для воюющей страны? Я думаю, что ненормальная», — заявил нардеп.

Он добавил, что проблема нехватки истребителей особенно обострилась из-за того, что в результате ударов на Украине уже было уничтожено более 80 процентов объектов тепловой электрогенерации.

Ранее в ВСУ признали превосходство российских истребителей над F-16. По словам представителя украинских воздушных сил Юрия Игната, у России есть самолеты, которые лучше распознают цели, и ракеты, которые стреляют дальше.