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14:46, 11 июня 2025Силовые структуры

Задержанный после стрельбы по россиянам контрактник попал на видео

Задержанного в Камышине после стрельбы по людям контрактника показали на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержанного в Камышине контрактника, который открыл стрельбу по жителям города Петров Вал Волгоградской области, показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало региональное управление МВД.

На кадрах видно, как возле отдела останавливается белый автомобиль. Два полицейских вывели из салона подозреваемого, руки которого закованы в наручники за спиной. После мужчину завели в участок для проведения следственных действий.

9 июня контрактник Максим Валькович сбежал из воинской части в Волгоградской области и расстрелял из автомата двоих парней на почве ревности.

После трех дней поисков сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в городе Камышин.

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