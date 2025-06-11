Задержанный после стрельбы по россиянам контрактник попал на видео

Задержанного в Камышине после стрельбы по людям контрактника показали на видео

Задержанного в Камышине контрактника, который открыл стрельбу по жителям города Петров Вал Волгоградской области, показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало региональное управление МВД.

На кадрах видно, как возле отдела останавливается белый автомобиль. Два полицейских вывели из салона подозреваемого, руки которого закованы в наручники за спиной. После мужчину завели в участок для проведения следственных действий.

9 июня контрактник Максим Валькович сбежал из воинской части в Волгоградской области и расстрелял из автомата двоих парней на почве ревности.

После трех дней поисков сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в городе Камышин.