Захарова исключила «руку Кремля» и «происки Пекина» в протестах в США

Захарова: Протесты в США — не «рука Кремля», а внутреннее дело Вашингтона

Протесты в США являются внутренним делом Вашингтона и не связаны с каким-либо влиянием третьих стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это не какие-то засланцы, на которых они все время ссылались. Это никакая не "рука Кремля" или "происки Пекина". Это их внутренняя проблема», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что США находятся в «глубочайшем кризисе», из-за которого «люди друг друга ненавидят». Она подчеркнула, что происходящее в США является «глубинной историей».

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять президенту Дональду Трампу и его политике.