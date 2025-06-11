Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:22, 11 июня 2025Мир

Захарова исключила «руку Кремля» и «происки Пекина» в протестах в США

Захарова: Протесты в США — не «рука Кремля», а внутреннее дело Вашингтона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Протесты в США являются внутренним делом Вашингтона и не связаны с каким-либо влиянием третьих стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это не какие-то засланцы, на которых они все время ссылались. Это никакая не "рука Кремля" или "происки Пекина". Это их внутренняя проблема», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что США находятся в «глубочайшем кризисе», из-за которого «люди друг друга ненавидят». Она подчеркнула, что происходящее в США является «глубинной историей».

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять президенту Дональду Трампу и его политике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский предупредил Киев о последствиях затягивания переговоров

    Россиянка заболела менингитом после употребления стейка

    Российский бизнесмен заявил об угрозах его семье бандой Цапков

    МИД рассказал о принятых Россией мерах по отражению потенциальных угроз НАТО

    Придуманная россиянином криминальная схема на «Госуслугах» принесла ему миллионы рублей

    Главный тренер хоккейного «Локомотива» ушел с поста после победы в Кубке Гагарина

    Мединский сравнил конфликт на Украине с ссорой двух братьев

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Изобретательницу целебной мастурбации признали виновной в использовании рабского труда

    В Госдуме высказались о статусе Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости