Тот факт, что Киев не забирает тела собственных бойцов, стал доказательством его неонацистской сути. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Кроме того, дипломат задалась вопросом, кто все же принял решение не забирать у России тела погибших украинских солдат. По ее словам, как только выяснится, кто принял данное решение, то станет очевидно, кто занимается махинациями и отмывом денег, предназначенных для выплат семьям погибших.
Ранее ирландского журналиста возмутило молчание западных СМИ об отказе Киева забирать тела солдат ВСУ.