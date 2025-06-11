Захарова: Отказ Киева забирать тела солдат ВСУ демонстрирует неонацистскую суть

Тот факт, что Киев не забирает тела собственных бойцов, стал доказательством его неонацистской сути. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, дипломат задалась вопросом, кто все же принял решение не забирать у России тела погибших украинских солдат. По ее словам, как только выяснится, кто принял данное решение, то станет очевидно, кто занимается махинациями и отмывом денег, предназначенных для выплат семьям погибших.

Ранее ирландского журналиста возмутило молчание западных СМИ об отказе Киева забирать тела солдат ВСУ.