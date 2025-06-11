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09:06, 11 июня 2025Мир

Захарова высказалась об отказе Украины забирать тела погибших бойцов

Захарова: Отказ Киева забирать тела солдат ВСУ демонстрирует неонацистскую суть
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Shatokhina Natalia / Globallookpress

Тот факт, что Киев не забирает тела собственных бойцов, стал доказательством его неонацистской сути. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, дипломат задалась вопросом, кто все же принял решение не забирать у России тела погибших украинских солдат. По ее словам, как только выяснится, кто принял данное решение, то станет очевидно, кто занимается махинациями и отмывом денег, предназначенных для выплат семьям погибших.

Ранее ирландского журналиста возмутило молчание западных СМИ об отказе Киева забирать тела солдат ВСУ.

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