Боуз: Западные СМИ игнорируют ситуацию с отказом Киева забрать тела солдат ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х заявил, что западные СМИ молчат о ситуации с отказом Киева забирать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Диктатура Владимира Зеленского по-прежнему отказывается принять тысячи погибших, ожидающих возвращения к своим семьям на российской границе. Почему BBC или CNN не сделали репортаж об этом?» — возмутился обозреватель. Он добавил, что западным масс-медиа дали задание игнорировать происходящее.

Ранее Боуз резко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского после отказа Киева забирать тела бойцов.

Днем 7 июня Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева даже не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками солдат ВСУ.