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12:48, 11 июня 2025Ценности

Жена Джастина Бибера полежала в трусах на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер полежала в откровенном виде на новом фото для рекламы собственного бренда косметики Rhode. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя жена канадского певца Джастина Бибера предстала на размещенном кадре в черной облегающей майке на тонких бретелях и трусах в тон. При этом звезда лежала спиной к камере.

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Ее образ дополняла небрежная укладка с крупными локонами и макияж в нейтральных оттенках.

В мае жена Джастина Бибера без нижнего белья попала на обложку Vogue. Манекенщица предстала перед камерой в расстегнутой рубашке, отказавшись от бюстгальтера и трусов.

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