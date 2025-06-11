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23:39, 11 июня 2025Мир

Журналист рассказал о предательстве Украины со стороны ее западных партнеров

Журналист Сакс: Западные лидеры на самом деле уничтожают Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Западные партнеры Украины на самом деле полностью ее уничтожают. Таким мнением поделился американский экономист Джеффри Сакс в интервью своему коллеге Такеру Карлсону.

«Так называемые друзья Украины являются как раз теми, кто полностью уничтожают Украину. Так называемые друзья Украины — это те, кто говорит Украине сражаться дальше… Это катастрофа», — отметил он.

По словам Сакса, к «друзьям» Украины относятся бывшая администрация президента США Джо Байдена, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Франции Эммануэль Макрон.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что Запад использует Украину и воюет за ее счет в попытке ослабить Россию. По ее словам, Украина является прокси-страной, через которую ведутся боевые действия.

В свою очередь, западный профессор Гленн Дизен заявил, что Украина под натиском российских войск падет в течение нескольких месяцев.

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