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13:29, 11 июня 2025Забота о себе

Злых людей предупредили о риске заболеваний сердца

Нейробиолог Бенито: Добрые люди реже злых сталкиваются с заболеваниями сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Испанский нейробиолог Джонатан Бенито заявил, что добрые люди имеют существенное преимущество перед злыми в вопросе здоровья. Его слова приводит издание Infosalus.

По словам эксперта, добрые и общительные люди реже злых сталкиваются с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями. Более того, они живут существенно дольше.

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Ученый также предупредил, что злые люди, в отличие от добрых, не знают, что такое эмоциональное благополучие и счастье. У них в крови постоянно повышен уровень гормона кортизола и белка фибриногена, в связи с чем повышается риск образования тромбов, инсульта и инфаркта. В целом качество жизни таких людей оставляет желать лучшего, заключил спикер.

Ранее эксперт по долголетию Джон Шарффенберг заявил, что худые люди не имеют преимуществ перед полными. По его словам, при нормальном весе все равно необходимо регулярно заниматься спортом.

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