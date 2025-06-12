Американский экономист назвал причину ненависти США к России

Экономист Сакс: США ненавидят РФ, так как она мешает им стать мировым лидером

В Соединенных Штатах присутствует ненависть к России, так как страна мешает США стать мировым лидером. Такую причину назвал американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Если вы спросите, почему мы ненавидим Россию? Потому что Россия стоит у нас на пути к тому, чтобы быть неоспоримым номером один», — подтвердил эксперт.

Экономист отметил, что в период Холодной войны Вашингтон недолюбливал РФ из-за коммунистической направленности, однако эти чувства сохраняются и сейчас, когда коммунизм остался в прошлом. «А мы все еще ненавидим Россию, точно также», — резюмировал он.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн счел Россию угрозой интересам США в одном регионе. Все потому, что страна провела модернизацию Тихоокеанского флота.