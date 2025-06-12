Четырехлетний мальчик впервые пошел к стоматологу и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после первого в жизни лечения зубов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Ребенка пришлось срочно доставлять в реанимацию из-за сильнейшей аллергической реакции после того, как он впервые пошел к стоматологу. Врач вколол маленькому мальчику анестезию, и тому стало резко плохо. Сейчас он восстанавливается в детской городской больнице №5.
Ранее в Приморском крае врача-педиатра Надеждинской центральной районной больницы обвинили в смерти мальчика 2018 года рождения, допущенного до занятий спортом.