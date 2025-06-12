Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 12 июня 2025Россия

Четырехлетний мальчик впервые пошел к стоматологу и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге мальчик попал в реанимацию после первого приема у стоматолога
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после первого в жизни лечения зубов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ребенка пришлось срочно доставлять в реанимацию из-за сильнейшей аллергической реакции после того, как он впервые пошел к стоматологу. Врач вколол маленькому мальчику анестезию, и тому стало резко плохо. Сейчас он восстанавливается в детской городской больнице №5.

Ранее в Приморском крае врача-педиатра Надеждинской центральной районной больницы обвинили в смерти мальчика 2018 года рождения, допущенного до занятий спортом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал способного завершить конфликт на Украине

    В России озвучили параметры создания буферной полосы в зоне СВО

    В Индии обломки самолета упали на жилые дома

    Опубликованы кадры сгоревшего дотла самолета с пассажирами в Индии

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадал ребенок

    Кадыров назвал Чечню опорой России

    ВСУ ударили по двум регионам России

    Стало известно об обнаружении рака у футболиста российского клуба

    Стало известно о завершении миссии посла США в России

    Историк опроверг распространенный миф о Сталине. Вождь правда хотел взорвать храм Василия Блаженного?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости