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03:23, 12 июня 2025Мир

Дарчиев рассказал детали разговора с Трампом

Дарчиев: В разговоре с главой США тема встречи Путина и Трампа не затрагивалась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Дарчиев

Александр Дарчиев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тема встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на встрече американского лидера с послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым в Белом доме не затрагивалась. Об этом сообщил сам дипломат, пишет РИА Новости.

«Нет, она не могла затрагиваться. Это протокольное мероприятие», — отметил он.

Подготовительная работа по встрече Путина и Трампа идет, но конкретной договоренности нет, уточнил Дарчиев.

Ранее посол рассказал, что его встреча с президентом Соединенных Штатов в Белом доме была короткая, но очень конструктивная. В частности, во время общения собеседники согласились с тем, что необходимо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые главы США и РФ дали в ходе телефонного разговора.

До этого Александр Дарчиев рассказал, что очные контакты высокого и высшего уровня между Москвой и Вашингтоном планируются.

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