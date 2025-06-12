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02:59, 12 июня 2025Экономика

Финансист назвал оптимальную сумму для хранения на карте

Финансист Диашов: На карте стоит хранить сумму для повседневных покупок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На карте лучше хранить сумму, которая необходима для повседневных покупок. Об этом рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, остальные средства стоит размещать на депозитных, инвестиционных счетах или в других безопасных местах.

Диашов подчеркнул, что при хранении большой суммы на карте есть риск стать жертвой мошенников. Причем украсть деньги могут даже без физического доступа к карте. В частности, с помощью фишинга, вирусных программ и скимминга, уточнил эксперт.

Кроме того, по его мнению, держать крупную сумму денег на карте еще и невыгодно, так как проценты на них банк не платит.

Ранее основатель инвестиционной компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус в интервью агентству Bloomberg назвал короля сбережений в условиях торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что в связи с неопределенностью во всем мире лучше хранить деньги наличными.

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