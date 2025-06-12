Финансист назвал оптимальную сумму для хранения на карте

На карте лучше хранить сумму, которая необходима для повседневных покупок. Об этом рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов в беседе с агентством «Прайм».
По словам специалиста, остальные средства стоит размещать на депозитных, инвестиционных счетах или в других безопасных местах.
Диашов подчеркнул, что при хранении большой суммы на карте есть риск стать жертвой мошенников. Причем украсть деньги могут даже без физического доступа к карте. В частности, с помощью фишинга, вирусных программ и скимминга, уточнил эксперт.
Кроме того, по его мнению, держать крупную сумму денег на карте еще и невыгодно, так как проценты на них банк не платит.
Ранее основатель инвестиционной компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус в интервью агентству Bloomberg назвал короля сбережений в условиях торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что в связи с неопределенностью во всем мире лучше хранить деньги наличными.