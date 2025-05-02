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05:18, 2 мая 2025Экономика

Инвестор назвал короля сбережений в условиях торговой войны

Инвестор Мобиус назвал наличные королем сбережений в условиях торговой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Основатель инвестиционной компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус в интервью агентству Bloomberg назвал короля сбережений в условиях торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что в связи с неопределенностью во всем мире лучше хранить деньги наличными.

«На данном этапе наличные — это король. Поэтому 95 процентов моих денег в фондах хранятся в наличных», — сказал инвестор.

Мобиус вкладывает средства в развивающиеся рынки около 30 лет. Среди перспективных направлений он назвал Индию, однако призвал дождаться стабилизации ситуации после торговых переговоров и оценить влияние на рынки в течение ближайшего полугода.

Трамп утвердил резкое повышение импортных пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для товаров из ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки составили 20-30 процентов от таможенной стоимости. Однако вскоре глава Белого дома решил взять 90-дневную паузу на пошлину и ввести на этот период базовый тариф в 10 процентов.

Исключением стал Китай, продукцию которого власти США обложили ставками в 145 процентов. Китай в ответ поднял импортные пошлины на американские товары до 125 процентов.

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