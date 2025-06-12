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10:46, 12 июня 2025Наука и техника

Фотографии южного полюса Солнца впервые передали на Землю

Космический аппарат Solar Orbiter впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Анатолий Акулов (редактор)

Кадр: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team, D. Berghmans (ROB) & ESA/Royal Observatory of Belgium

Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Solar Orbiter впервые в истории сделал снимки южного полюса Солнца и передал их на Землю. Об этом сообщается на сайте ЕКА.

Отмечается, что новые снимки Солнца были сделаны «под совершенно новым углом». Добиться этого удалось благодаря наклону орбиты космического аппарата.

До этого, пояснили в ЕКА, любые изображения звезды делались исключительно из области около ее экватора, так как другие планеты и все действующие космические аппараты вращаются вокруг Солнца внутри плоского диска. С учетом этого новые снимки, сделанные Solar Orbiter, являются прорывными.

Во второй половине марта 2025 года зонд запечатлел звезду под углом 17 градусов ниже солнечного экватора. Этого оказалось достаточно, чтобы впервые в истории были получены изображения южного полюса Солнца. В ближайшие несколько лет космический аппарат сможет наклонить свою орбиту в еще большей степени, чтобы показать новые ракурсы звезды, заключили в ЕКА.

Ранее благодаря Solar Orbiter исследователи Нортумбрийского университета смогли раскрыть загадку так называемого «медленного» солнечного ветра (менее 500 километров в секунду). Ученые определили, где происходит его зарождение. Оказалось, что «медленный» ветер исходит из регионов, являющихся переходными между открытой и закрытой солнечной короной.

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