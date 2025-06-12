Генсек НАТО высказался о диалоге Трампа с Россией по Украине

Генсек НАТО Рютте: Важно, что Трамп прямой начал диалог с Россией по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает важным начало прямого диалога президента США Дональда Трампа с Россией по Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным», — обозначил Рютте.

По его словам, далее последует пошаговый подход по урегулированию украинского конфликта. При этом Рютте назвал главу российской делегации на переговорах Владимира Мединского «историком», который в диалоге по Украине «пытается начать с истории тысячелетней давности», и это, по его мнению, «не помогает достичь результата».

«По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса», — заключил Рютте.

Ранее Мединский прокомментировал заявление Рютте о том, что России следует сменить команду переговорщиков, потому что ее возглавляет «какой-то историк», который «читает лекцию об истории Украины XII века». Он предложил отправить генеральному секретарю НАТО учебник, чтобы тот выучил историю Украины.