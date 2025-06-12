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07:44, 12 июня 2025Россия

Матвиенко оценила предложения России на переговорах в Стамбуле

Матвиенко: Предложения РФ в Стамбуле были направлены на снижение напряженности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Предложения российской стороны на переговорах в Стамбуле направлены на снижение напряженности во мире. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ.

«Следует гораздо шире оценивать предложения, выдвинутые нами на переговорах в Стамбуле, прежде всего, пункт о необходимости устранения первопричин конфликта», — уточнила политик.

Помимо этого, политик добавила, что ЕС и НАТО вместе с Киевом «подвели человечество к черте, за которой начинается глобальная война на полное уничтожение». То, что она до сих пор не случилась, — заслуга президента России Владимира Путина, добавила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский отклонил предложение России в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле о временном прекращении огня.

До этого глава офиса Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Турции призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира.

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