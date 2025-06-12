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00:28, 12 июня 2025Мир

На Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию

SC: Атаки ВСУ на аэродромы РФ будут иметь серьезные последствия для Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева. Об этом написало издание Strategic Culture.

«Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России», — сказано в статье.

Как подчеркнули журналисты, целью атак Киева был пиар — попытки показать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы заслужить большую поддержку.

Ранее в СБУ заявили, что Украина готовит новые удары по территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы. В ведомстве уточнили, что Киев будет стремиться наносить удары там, где Москва ожидает этого меньше всего.

В Госдуме же на это заявили, что нападения на Россию в итоге всегда заканчиваются потерями для самой Украины.

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