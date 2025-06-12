На Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию

SC: Атаки ВСУ на аэродромы РФ будут иметь серьезные последствия для Киева

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева. Об этом написало издание Strategic Culture.

«Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России», — сказано в статье.

Как подчеркнули журналисты, целью атак Киева был пиар — попытки показать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы заслужить большую поддержку.

Ранее в СБУ заявили, что Украина готовит новые удары по территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы. В ведомстве уточнили, что Киев будет стремиться наносить удары там, где Москва ожидает этого меньше всего.

В Госдуме же на это заявили, что нападения на Россию в итоге всегда заканчиваются потерями для самой Украины.