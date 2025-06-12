Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева. Об этом написало издание Strategic Culture.
«Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России», — сказано в статье.
Как подчеркнули журналисты, целью атак Киева был пиар — попытки показать европейским союзникам свою боеспособность, чтобы заслужить большую поддержку.
Ранее в СБУ заявили, что Украина готовит новые удары по территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы. В ведомстве уточнили, что Киев будет стремиться наносить удары там, где Москва ожидает этого меньше всего.
В Госдуме же на это заявили, что нападения на Россию в итоге всегда заканчиваются потерями для самой Украины.