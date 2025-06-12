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17:06, 12 июня 2025Россия

Путин и Герой России измерили территорию Якутии во Франциях

Герой России Юргин заявил, что на территории Якутии поместилось бы 8 Франций
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Герой России Игорь Юргин во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, сколько Франций могло бы уместиться на территории Якутии. Площадь российского региона в зарубежных государствах они измерили в ходе встречи главы государства с участниками программы «Время героев», их слова приводит агентство РИА Новости.

«Республика у вас колоссальная! Если кто не знает, но наверное многие слышали, могу сказать, или мой коллега подскажет... Сколько Франций у вас помещается на территории?» — спросил глава государства 30-летнего Юргина. «Индия точно поместится. И восемь Франций, если мне память не изменяет», — ответил Герой России.

В ходе той же встречи Путин назвал главную силу России и русского народа. По его словам, она проявляется в бессмертии, в победах, которые одерживаются, невзирая на то, с какими испытаниями сталкивается страна.

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