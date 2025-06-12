Герой России Юргин заявил, что на территории Якутии поместилось бы 8 Франций

Герой России Игорь Юргин во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, сколько Франций могло бы уместиться на территории Якутии. Площадь российского региона в зарубежных государствах они измерили в ходе встречи главы государства с участниками программы «Время героев», их слова приводит агентство РИА Новости.

«Республика у вас колоссальная! Если кто не знает, но наверное многие слышали, могу сказать, или мой коллега подскажет... Сколько Франций у вас помещается на территории?» — спросил глава государства 30-летнего Юргина. «Индия точно поместится. И восемь Франций, если мне память не изменяет», — ответил Герой России.

В ходе той же встречи Путин назвал главную силу России и русского народа. По его словам, она проявляется в бессмертии, в победах, которые одерживаются, невзирая на то, с какими испытаниями сталкивается страна.