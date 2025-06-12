Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 12 июня 2025Мир

Спецпосланник Трампа раскрыл видение США по урегулированию украинского конфликта

Келлог: США сопоставили предложения РФ и Украины и выработали свой вариант мира
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вашингтон сопоставил предложения Украины и России и выработал свой вариант мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, передает РИА Новости.

«Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти», — обозначил Келлог.

По его мнению, достижение мирного соглашения возможно. «А это и есть главная цель», — заключил американский эмиссар.

Ранее Келлог озвучил предложение остановить боевые действия на Украине по линии фронта. По его словам, США хотели бы долгосрочного мира не только для Украины, но и для Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа раскрыл видение США по урегулированию украинского конфликта

    МВФ спрогнозировал сокращение инфляции в России

    В США предложили остановить боевые действия на Украине по линии фронта

    Вернувшийся из плена российский боец заплакал во время звонка родным

    «Пари Нижний Новгород» уволил главного тренера

    Раскрыты подробности о военной поддержке Германии Украине

    В Индии после крушения самолета в пострадавшем общежитии нашли пять жертв

    Путин пообещал присвоить звание Героя России не вернувшемуся с СВО офицеру

    Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих на машинах

    Выживший пассажир самолета Air India описал крушение фразой «вокруг меня были тела»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости