Спецпосланник Трампа раскрыл видение США по урегулированию украинского конфликта

Келлог: США сопоставили предложения РФ и Украины и выработали свой вариант мира

Вашингтон сопоставил предложения Украины и России и выработал свой вариант мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, передает РИА Новости.

«Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти», — обозначил Келлог.

По его мнению, достижение мирного соглашения возможно. «А это и есть главная цель», — заключил американский эмиссар.

Ранее Келлог озвучил предложение остановить боевые действия на Украине по линии фронта. По его словам, США хотели бы долгосрочного мира не только для Украины, но и для Европы.