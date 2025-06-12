В Ираке не нашли поводов для беспокойства США

INA: Власти Ирака не зафиксировали проблем с безопасностью в стране

Иракские власти не зафиксировали проблем с безопасность. в стране, из-за которых сотрудникам посольства США в Багдаде потребовалась бы эвакуация. Об этом сообщило агентство INA со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Иракская сторона не зафиксировала никаких случаев в области безопасности, которые потребовали бы эвакуации второстепенных сотрудников посольства США», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что эвакуация части сотрудников посольства США затронет не только Багдад, но и другие американские диппредставительства на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.