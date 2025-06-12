В российском регионе объявили режим ЧС после аварии буксира

В Красноярском крае ввели режим ЧС после разлива нефти

В Красноярском крае после аварии буксира и разлива 30 тонн нефти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. Об этом сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале.

По его словам, режим ЧС был введен 11 июня в 12:00 по местному времени (8:00 по мск). Глава района отметил, что эта мера необходима для «обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств», работающих над ликвидацией последствий бедствия.

«Сегодня в ликвидации участвуют 126 человек и 40 единиц техники. Численность группировки спасателей накануне вновь была увеличена», — написал Озерских.

Он подчеркнул, что работа на месте разлива топлива ведется активно. Информация о массовом отравлении птиц и рыб не поступала.