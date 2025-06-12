В российском регионе объявили режим опасности атаки БПЛА

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Ивановской области. Об этом правительство региона сообщило в Telegram-канале.

Отмечается, что система предупреждения атак приведена в действие. На данный момент спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Калуги на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 12 июня стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в трех регионах.