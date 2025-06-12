Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:27, 12 июня 2025Россия

В российском регионе объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Артамонов: В Ельце и Елецком районе объявлена угроза атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Игорь Артамонов

Игорь Артамонов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Ельца и Елецкого района Липецкой области. Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района», — написал он. Глава региона также призвал местных жителей по возможности оставаться дома.

Позже Артамонов сообщил, что объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по Липецкой области.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в трех регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли нападение Израиля на Иран через несколько дней

    Российский посол рассказал о своей встрече с Трампом

    Депутат Рады раскрыл жуткую тактику Зеленского

    Ограничения на полеты ввели в двух столичных аэропортах

    Пленный боец ВСУ раскрыл причину вступления в ряды армии

    В российском регионе объявлена угроза атаки БПЛА

    В США призвали Трампа обсуждать кризис на Украине напрямую с Путиным

    Россиян предупредили о мошенничестве в преддверии Дня России

    Путин заявил о необходимости нарастить возможности сухопутных войск

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости