В российском регионе объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Артамонов: В Ельце и Елецком районе объявлена угроза атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Ельца и Елецкого района Липецкой области. Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района», — написал он. Глава региона также призвал местных жителей по возможности оставаться дома.

Позже Артамонов сообщил, что объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по Липецкой области.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в трех регионах.