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21:18, 12 июня 2025Мир

В Стокгольме началась секретная встреча мировой элиты для обсуждения будущего Украины

RMF24: В Стокгольме началась встреча Бильдербергской группы, где обсудят Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Стокгольме началась секретная встреча Бильдербергской группы, где обсудят в том числе будущее Украины. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24.

Бильдербергский клуб — ежегодный закрытый форум, созданный в 1954 году для развития диалога между Европой и Северной Америкой. Встречи Бильдербергской группы проводятся каждый год и собирают около 120-150 человек.

«В Стокгольме началась подготовка к секретной встрече мировых деловых и политических лидеров, организованной Бильдербергской группой в роскошном Grand Hotel. Территория вокруг отеля оцеплена полицией. Список гостей засекречен», — говорится в материале.

Участники мероприятия обсудят Европу, Ближний Восток, будущее Украины, инновации в военной сфере, вопросы миграции и искусственный интеллект.

Ранее, 4 июня, в Брюсселе состоялось заседание контактной группы в формате «Рамштайн». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что итогом встречи стало выделение Киеву рекордных объемов военной помощи в 2025 году.

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