Вернувшихся из плена российских бойцов сняли на видео

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Министерство обороны сняло на видео вернувшихся из украинского плена бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующие кадры публикует агентство ТАСС.

На кадрах запечатлены несколько десятков военнослужащих на фоне эвакуационного автобуса, накинувших на плечи или взявших в руки российские флаги. Мужчины подняли руки со сжатыми кулаками и несколько раз прокричали: «Россия!», «Ура!», «Слава России!», «С Днем России!»

12 июня в Минобороны сообщили, что в Россию из Украины в рамках обмена вернулась группа военнопленных. При этом число вернувшихся в страну бойцов в ведомстве называть не стали. Уточняется, что это уже третий обмен, состоявшийся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, которые были достигнуты в начале месяца в Стамбуле.