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15:34, 12 июня 2025Россия

Вернувшихся из плена российских бойцов сняли на видео

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ
Полина Кислицына (Редактор)

Министерство обороны сняло на видео вернувшихся из украинского плена бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующие кадры публикует агентство ТАСС.

На кадрах запечатлены несколько десятков военнослужащих на фоне эвакуационного автобуса, накинувших на плечи или взявших в руки российские флаги. Мужчины подняли руки со сжатыми кулаками и несколько раз прокричали: «Россия!», «Ура!», «Слава России!», «С Днем России!»

12 июня в Минобороны сообщили, что в Россию из Украины в рамках обмена вернулась группа военнопленных. При этом число вернувшихся в страну бойцов в ведомстве называть не стали. Уточняется, что это уже третий обмен, состоявшийся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, которые были достигнуты в начале месяца в Стамбуле.

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