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18:47, 12 июня 2025Россия

Вернувшийся из плена российский боец заплакал во время звонка родным

Боец ВС РФ, вернувшийся из украинского плена, заплакал во время звонка родным
Полина Кислицына (Редактор)

Боец Вооруженных сил (ВС) РФ, который вернулся из украинского плена, не смог сдержать слез, когда услышал голоса родных по телефону. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На записи, сделанной журналистами, мужчина в военной форме тайком вытирает слезы, разговаривая с родными. Рядом с ним близким звонят другие бойцы. «Сейчас мы пока переодеваемся, готовимся и потом в Москву поедем», — сообщил родственникам военнослужащий.

Мужчина также пообещал родным выходить на связь, когда у него будет возможность. «Господи, меня аж всю трясет... Ты знаешь вообще, сколько за тебя народу переживает и спрашивает?» — отреагировал на новости о его возвращении женский голос на другом конце провода.

Ранее Минобороны России сняло на видео военнослужащих, которых освободили из плена. На нем несколько десятков бойцов, стоящих возле эвакуационного автобуса, накинули на плечи или взяли в руки российские флаги и несколько раз прокричали: «Россия!», «Ура!», «Слава России!», «С Днем России!»

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