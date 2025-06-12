Специалист по безопасности полетов раскрыл подробности авиакатастрофы в Индии

Пилот Романов: Авиакатастрофа Air India произошла не из-за двигателей

Судна Boeing 787 Dreamliner считаются хорошими надежными самолетами, а за штурвалом сидел капитан с хорошим опытом работы, однако трагедия могла произойти из-за ошибки пилота, рассказал эксперт в области безопасности полетов Александр Романов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что капитан потерпевшего крушение судна обладал достаточным опытом управления самолета, кроме того, срок эксплуатации 11,5 лет не считаются для самолетов большим. Он отметил, что необходимо детально разбираться в причинах крушения, однако по предварительным кадрам можно судить, что проблема вряд ли была связана с отказом двигателей.

«Очень сложно сказать, потому что у двигателей этих самолетов очень большой ресурс, они надежные. По конфигурации, которую я видел, они пытались как-то так набрать высоту. То ли они пытались не убирать шасси, чтобы охладить тормозные колодки, или они забыли убрать шасси, а вместо шасси они могли бы убрать закрылки. То есть самолет начинает терять очень интенсивно подъемную силу, а на этой скорости он лететь не может, поэтому вот он начал просадку, а потом он практически уже и рухнул», — раскрыл подробности эксперт.

12 июня самолет индийской авиакомпании Air India, перевозивший 242 пассажиров, потерпел крушение после вылета из Ахмадабада, штат Гуджарата. Лайнер должен был следовать в Лондон.