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01:03, 13 июня 2025Мир

Более 600 человек эвакуировали из-за пожара в отеле в Аланье

Генконсульство РФ: Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Аланье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Более 600 человек эвакуировали из-за пожара в отеле в Аланье в провинции Анталья, никто из российских туристов не пострадал, пишет РИА Новости. .

Как уточнили в генеральном консульстве России в Анталье, пожар потушен. «Из числа российских туристов пострадавших нет. Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в восьмиэтажном отеле Asrın Beach Hotel в Аланье. По данным агентства IHA, в результате пожара было эвакуировано 622 человека. Журналисты отметили, что огонь вспыхнул в подвальном этаже, где находились сауна и прачечная.

Ранее мощный пожар произошел в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.

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