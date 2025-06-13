Более 600 человек эвакуировали из-за пожара в отеле в Аланье

Генконсульство РФ: Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Аланье

Более 600 человек эвакуировали из-за пожара в отеле в Аланье в провинции Анталья, никто из российских туристов не пострадал, пишет РИА Новости. .

Как уточнили в генеральном консульстве России в Анталье, пожар потушен. «Из числа российских туристов пострадавших нет. Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в восьмиэтажном отеле Asrın Beach Hotel в Аланье. По данным агентства IHA, в результате пожара было эвакуировано 622 человека. Журналисты отметили, что огонь вспыхнул в подвальном этаже, где находились сауна и прачечная.

Ранее мощный пожар произошел в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.