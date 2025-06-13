В Дании заявили о попытках Копенгагена дискредитировать переговоры по Украине

Посольство РФ: Дания пытается дискредитировать переговоры между Москвой и Киевом

Копенгаген поддерживает продолжение боевых действий на Украине и пытается дискредитировать двусторонние переговоры между Москвой и Киевом. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Дании.

По мнению дипломатов, Дания пытается дискредитировать прямые переговоры между двумя странами об условиях установления мира.

«Главная цель Дании — не окончание конфликта, а ослабление России, во имя которой можно жертвовать украинцами», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что датские СМИ пишут о «несопоставимо высоких потерях» российских войск по сравнению с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин обвинил Копенгаген в «неконтролируемой эскалации» конфликта на Украине.