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00:39, 13 июня 2025Бывший СССР

Военкор допустил неожиданный поворот для ВСУ в зоне СВО

Сладков допустил создание Днепропетровской и Сумской народных республик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Военкор Александр Сладков допустил создание народных республик после освобождения Днепропетровска и Сум. Об этом он написал в Telegram.

«Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот — Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», — отметил он.

По мнению военкора, «обвал» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «большое движение» российских войск вперед еще будут.

Ранее стало известно, что Армия России продолжает продвигаться в Сумской области, развивая наступление к Сумам в зоне спецоперации (СВО).

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