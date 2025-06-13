Два человека погибли из-за удара ВСУ по Макеевке

В результате удара боевиками ВСУ по Макеевке погибли два человека

В результате удара боевиками ВСУ по Макеевке погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики.

«По Макеевке ударили, двое мирных погибли», — заявили сотрудники оперативных служб.

Ранее в июне Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов в Сумской области и ДНР. Отмечалось, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжали наступление на территории Днепропетровской области.

13 июня военкор Борис Рожин рассказал о взятии Россией под контроль еще одного населенного пункта в ДНР.