Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 13 июня 2025Бывший СССР

Два человека погибли из-за удара ВСУ по Макеевке

В результате удара боевиками ВСУ по Макеевке погибли два человека
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате удара боевиками ВСУ по Макеевке погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики.

«По Макеевке ударили, двое мирных погибли», — заявили сотрудники оперативных служб.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов». Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов».Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
29 июля 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

Ранее в июне Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов в Сумской области и ДНР. Отмечалось, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжали наступление на территории Днепропетровской области.

13 июня военкор Борис Рожин рассказал о взятии Россией под контроль еще одного населенного пункта в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль сбил все иранские беспилотники

    Два человека погибли из-за удара ВСУ по Макеевке

    Российские хоккеисты сыграют с канадцами в Торонто

    Стало известно о нахождении в Иране 51 российского артиста

    На Украине заявили о получении от Евросоюза дополнительной финансовой помощи

    Трамп призвал Иран пойти на ядерную сделку «пока не стало слишком поздно»

    Власти Индии могут приостановить полеты всех самолетов типа Boeing Dreamliner 787-8

    На месте крушения самолета в Индии обнаружили черные ящики

    Появилась информация о количестве пострадавших при израильских атаках по Ирану

    МИД России прокомментировал атаку Израиля на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости