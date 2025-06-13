Арестованную за незаконный ввоз эмбрионов ученую из РФ освободили в США

Reuters: Российская ученая из Гарварда условно освобождена до начала суда

Российская ученая Ксения Петрова, работающая в Гарвардской медицинской школе, освобождена под залог после четырех месяцев лишения свободы за нарушение таможенных правил, пишет Reuters.

«В четверг, 12 июня, мировой судья в Бостоне освободил ее под залог из-под стражи в федеральной тюрьме», — говорится в сообщении. При этом освобождение россиянки временное, поскольку она продолжает находиться под судебным преследованием.

Россиянку задержали в аэропорту Бостона еще 16 февраля и арестовали. Отмечалось, что Петрова не задекларировала эмбрионы лягушек, которые она получила во время визита во Францию. Ее поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана.

Петрова обвиняется в том, что она «солгала федеральным чиновникам» о том, что у нее было при себе. В свою очередь, ученая утверждает, что ее слова были неправильно поняты и неточно отражены в заявлении.