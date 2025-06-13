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09:55, 13 июня 2025Мир

Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана

Израиль зафиксировал иранские БПЛА и приготовился к перехвату
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Израиль зафиксировал запуск беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил информационному агентству представитель армии Израиля ЦАХАЛ, Иерусалим готов к перехвату ракет и защите граждан страны.

Позднее Times of Israel со ссылкой на военного чиновника уточнило, что истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Тегераном снаряды. Уточнялось, что БПЛА перехватываются за пределами границ Израиля. Всего, по данным издания, Иран запустил более 100 беспилотников.

Ранее в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал масштабную военную операцию против Ирана, получившую название «Восходящий лев». Премьер Израиля Нетаньяху раскрыл цели ударов, отметив, что они были направлены «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «понесет наказание» за нанесенный удар. Власти Исламской республики также пообещали скорый и жесткий ответ.

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