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21:49, 13 июня 2025Спорт

Названы способы изменить тренировки для подтянутой фигуры после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Спортивный физиолог из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Кейт Бэрд назвал способы изменить тренировки для того, чтобы получить подтянутую фигуру после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Бэрд заявил, что нужно уделять 150 минут для умеренных тренировок в неделю. Он посоветовал обратить внимание на аэробные упражнения и тренировки HIIT. При этом тренировки должны отличаться изо дня в день или от недели к неделе.

Эксперт подчеркнул, что силовые тренировки могут стать источником молодости, если подойти к ним стратегически. Он посоветовал дополнить их упражнениями, которые прорабатывают несколько групп мышц и суставов одновременно. Это могут быть становая тяга и приседания.

Ранее тренер Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Она посоветовала включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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