Роспотребнадзор заявил о кризисе достоверности данных в ВОЗ

Попова: Публикуемая ВОЗ информация говорит о кризисе достоверности данных

Информация, которую публикует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), говорит о кризисе достоверности данных, из-за чего люди не могут определить свои риски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет ТАСС.

По официальным данным международной организации, в мире ежегодно регистрируются порядка 4 миллионов случаев холеры и порядка 143 случаев смертей от нее, отметила Попова. Но в других документах ВОЗ указаны 800 тысяч заболевших и 5 тысяч погибших от холеры, добавила она. Глава Роспотребнадзора объяснила, что организация не предпринимает усилий для должной регистрации, для системы выявления.

«Таким образом, люди на планете не могут сориентироваться и увидеть свои риски», — подчеркнула она.

Также Попова оценила ситуацию по холере в мире и назвала ее нестабильной.