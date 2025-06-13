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13:04, 13 июня 2025Мир

Появилась информация о количестве пострадавших при израильских атаках по Ирану

Красный Полумесяц сообщил о 95 пострадавших при ударах Израиля по Ирану
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Красный Полумесяц сообщил о 95 пострадавших при ударах Израиля по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, официальный представитель общества Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халеди сообщил, что в результате удара в больницы были доставлены 95 человек с ранениями и еще 26 пострадавшим оказали помощь на месте.

В пятницу, 13 июня, около 200 истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали более 100 целей на территории Исламской Республики, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану в ночь на пятницу. Наутро Исламская Республика начала ответную атаку и запустила в сторону еврейского государства более 100 беспилотников.

Ранее сообщалось, что Иран анонсировал охоту на крыс после ночного удара Израиля.

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