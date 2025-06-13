Иран анонсировал охоту на крыс после ночного удара Израиля

Минобороны Ирана объявило охоту на крыс после ночного удара Израиля

Министерство обороны Ирана призвало к охоте на крыс после ночного удара Израиля по своей территории. Соответствующее заявление появилось на официальной странице ведомства в соцсети Х.

«Настало время подстрелить немного крыс», — написало Минобороны Ирана с использованием эмодзи стреляющего лука и крысы.

В пятницу, 13 июня, Израиль при помощи 200 истребителей совершил атаку на Иран. Погибли три высокопоставленных иранских командира, включая начальника Генштаба Вооруженных сил Мохаммада Багери и главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет наказание за содеянное.