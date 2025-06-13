Опубликовано видео удара иранской ракеты по зданию в Тель-Авиве

В сети появились новые кадры удара иранской ракеты по Тель-Авиву. Видео с попаданием ракеты по одному из зданий и реакцией очевидца опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как утверждает военный блогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь», запечатленное на кадрах здание является частью штаб-квартиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он также допустил, что автором видео мог быть военнослужащий.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ирана к борьбе с режимом аятолл. По его словам, народы Ирана и Израиля были друзьями со времен персидского царя Кира Великого, правившего в VI веке до нашей эры.