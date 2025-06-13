Появилось видео уничтоженных домов в Тель-Авиве после ракетного удара Ирана

В сети появились первые кадры ракетного удара Ирана по Тель-Авиву. Видео публикует Telegram-канал Mash.

На ролике видны уничтоженные дома и автомобили. На фоне слышна стрельба, а также звуки сирен. Информации о пострадавших пока не поступало.

Из кадров следует, что иранские ракеты преодолели систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол».

Вечером 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». По еврейскому государству было выпущено около 200 баллистических ракет.

До этого около 200 истребителей Израиля атаковали более 100 целей в Иране. Среди них были укрытия высокопоставленных военных, а также ядерные объекты Исламской республики.