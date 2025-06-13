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10:47, 13 июня 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение перед ударом Израиля по Ирану

«Радиостанция Судного дня» передала новые коды перед ударом Израиля по Ирану
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новые сообщения перед ударом Израиля по Ирану. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В четверг, 12 июня, в 15:14 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало сообщение «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873».

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала два новых загадочных сообщения. 4 июня в 19:51 в эфире прозвучали слова «Азотобаск» и «Ошолинь».

До этого «Радиостанция Судного дня» зафиксировала два новых загадочных сообщения. 22 мая в 13:13 в эфире прозвучало слово «беззлобие», а за ним в 14:24 последовало слово «хрюкостяг».

Утром, 13 июня, стало известно, что Израиль нанес превентивный удар по десяткам целей в Иране. Начало атаки подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

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