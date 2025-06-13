«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение перед ударом Израиля по Ирану

«Радиостанция Судного дня» передала новые коды перед ударом Израиля по Ирану

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новые сообщения перед ударом Израиля по Ирану. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В четверг, 12 июня, в 15:14 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало сообщение «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873».

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала два новых загадочных сообщения. 4 июня в 19:51 в эфире прозвучали слова «Азотобаск» и «Ошолинь».

До этого «Радиостанция Судного дня» зафиксировала два новых загадочных сообщения. 22 мая в 13:13 в эфире прозвучало слово «беззлобие», а за ним в 14:24 последовало слово «хрюкостяг».

Утром, 13 июня, стало известно, что Израиль нанес превентивный удар по десяткам целей в Иране. Начало атаки подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.